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    Главная / Торги / сдается помещение в аренду от собственника 2205м2 г.Выборг, ул.Батарейная д.1

    сдается помещение в аренду от собственника 2205м2 г.Выборг, ул.Батарейная д.1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2015 11:0020.10.2015 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509848Дата и время окончания срока приема заявок сдается помещение в аренду от собственника 2205м2, г. Выборг, ул.Батарейная д.1Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП509848

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    сдается помещение в аренду от собственника 2205м2 г.Выборг, ул.Батарейная д.1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.09.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    презентация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью АГРОТОРГ
    Все закупки и тендеры Агроторг

    Юридический адрес

    191025, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, 90/92

    Почтовый адрес

    191025, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, 90/92

    Контактный телефон

    +7 915 217-81-89

    Факс

    +7 964 831-97-41

    Адрес электронной почты

    Tatiana.Mozhitova@x5.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Можитова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сдается помещение в аренду от собственника 2205м2, г. Выборг, ул.Батарейная д.1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2015 11:00 GMT +320.10.2015 11:0020.10.2015 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509848Дата и время окончания срока приема заявок сдается помещение в аренду от собственника 2205м2, г. Выборг, ул.Батарейная д.1Санкт-Петербург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.10.2015 16:0020.10.2015 16:0020.10.2015 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509848Дата окончания срока рассмотрения заявок сдается помещение в аренду от собственника 2205м2, г. Выборг, ул.Батарейная д.1Санкт-Петербург

    Дата и время проведения

    21.10.2015 11:0021.10.2015 11:0021.10.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509848Дата и время проведения сдается помещение в аренду от собственника 2205м2, г. Выборг, ул.Батарейная д.1Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2015 12:0022.10.2015 12:0022.10.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509848Подведение итогов не позднее сдается помещение в аренду от собственника 2205м2, г. Выборг, ул.Батарейная д.1Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    22.10.201522.10.2015 12:0022.10.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509848Подведение итогов не позднее сдается помещение в аренду от собственника 2205м2, г. Выборг, ул.Батарейная д.1Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сдается помещение в аренду от собственника 2205м2, г. Выборг, ул.Батарейная д.1

    Начальная цена

    450,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Агроторг
    Все закупки и тендеры Агроторг

    Адрес местонахождения

    191025, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, 90/92

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.1

    Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сдается в аренду помещение от собственника,г.Выборг ул.Батарейная д.1"

    Кол-во: 2205

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