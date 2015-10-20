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Номер извещения
ГП509848
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
сдается помещение в аренду от собственника 2205м2 г.Выборг, ул.Батарейная д.1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
29.09.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191025, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, 90/92
Почтовый адрес
191025, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, 90/92
Контактный телефон
+7 915 217-81-89
Факс
+7 964 831-97-41
Адрес электронной почты
Tatiana.Mozhitova@x5.ru
Ф.И.О. контактного лица
Можитова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сдается помещение в аренду от собственника 2205м2, г. Выборг, ул.Батарейная д.1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.10.2015 11:00 GMT +320.10.2015 11:0020.10.2015 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509848Дата и время окончания срока приема заявок сдается помещение в аренду от собственника 2205м2, г. Выборг, ул.Батарейная д.1Санкт-Петербург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.10.2015 16:0020.10.2015 16:0020.10.2015 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509848Дата окончания срока рассмотрения заявок сдается помещение в аренду от собственника 2205м2, г. Выборг, ул.Батарейная д.1Санкт-Петербург
Дата и время проведения
21.10.2015 11:0021.10.2015 11:0021.10.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509848Дата и время проведения сдается помещение в аренду от собственника 2205м2, г. Выборг, ул.Батарейная д.1Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
22.10.2015 12:0022.10.2015 12:0022.10.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509848Подведение итогов не позднее сдается помещение в аренду от собственника 2205м2, г. Выборг, ул.Батарейная д.1Санкт-Петербург
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сдается помещение в аренду от собственника 2205м2, г. Выборг, ул.Батарейная д.1
Начальная цена
450,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Агроторг
Все закупки и тендеры Агроторг
Адрес местонахождения
191025, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, 90/92
Отсутствуют
70.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2205