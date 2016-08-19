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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества (квартир) Лот №31-60

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества (квартир) Лот №31-60

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП509751

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества (квартир) Лот №31-60

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    договор

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Фонд содействия ипотечному кредитованию Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-31-14

    Факс

    +7 495 719-80-18

    Адрес электронной почты

    a.tregubov@gpi.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трегубов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги головных офисов; услуги консультативные в области управления предприятием

    Закупки и тендеры Услуги финансовые и страховые

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2

    Начальная цена

    3 664 549,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 1

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2

    Начальная цена

    3 664 549,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №82, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 72,9

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №82, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 72,9Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №82, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 72,9Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №82, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 72,9Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №82, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 72,9Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №82, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 72,9Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №82, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 72,9

    Начальная цена

    2 766 359,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46

    Начальная цена

    1 997 182,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46

    Начальная цена

    1 997 182,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №84, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №84, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №84, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №84, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №84, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №84, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №84, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Начальная цена

    2 001 523,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6

    Начальная цена

    2 791 868,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6

    Начальная цена

    2 791 868,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №88, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №88, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №88, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №88, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №88, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №88, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №88, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Начальная цена

    2 001 523,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2

    Начальная цена

    2 773 647,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2

    Начальная цена

    2 773 647,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9

    Начальная цена

    1 992 840,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Начальная цена

    2 001 523,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Начальная цена

    2 001 523,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №93, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №93, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №93, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №93, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №93, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №93, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №93, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9

    Начальная цена

    2 799 156,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73

    Начальная цена

    2 782 393,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73

    Начальная цена

    2 782 393,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 12

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №96, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №96, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №96, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №96, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №96, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №96, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №96, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46

    Начальная цена

    1 997 182,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 13

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9

    Начальная цена

    2 802 801,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 13

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9

    Начальная цена

    2 802 801,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 14

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №98, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №98, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №98, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №98, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №98, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №98, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №98, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3

    Начальная цена

    2 780 936,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 15

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9

    Начальная цена

    1 992 840,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 15

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9

    Начальная цена

    1 992 840,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 16

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №101, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №101, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №101, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №101, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №101, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №101, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №101, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7

    Начальная цена

    2 795 512,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 17

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3

    Начальная цена

    2 780 936,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 17

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3

    Начальная цена

    2 780 936,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 18

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №103, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №103, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №103, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №103, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №103, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №103, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №103, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2

    Начальная цена

    2 005 865,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 19

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Начальная цена

    2 001 523,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 19

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Начальная цена

    2 001 523,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 20

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №105, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №105, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №105, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №105, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №105, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №105, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №105, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8

    Начальная цена

    2 799 156,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 21

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5

    Начальная цена

    2 788 224,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 21

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5

    Начальная цена

    2 788 224,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 22

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №107, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №107, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №107, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №107, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №107, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №107, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №107, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46

    Начальная цена

    1 997 182,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 23

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Начальная цена

    2 001 523,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 23

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1

    Начальная цена

    2 001 523,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 24

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №109, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №109, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №109, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №109, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №109, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №109, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №109, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7

    Начальная цена

    2 795 512,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 25

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3

    Начальная цена

    2 780 936,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 25

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3

    Начальная цена

    2 780 936,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 26

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №111, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №111, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №111, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №111, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №111, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №111, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №111, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46

    Начальная цена

    1 997 182,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 27

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №112, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №112, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №112, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №112, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №112, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №112, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №112, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2

    Начальная цена

    2 005 865,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 28

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №113, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №113, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №113, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №113, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №113, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №113, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №113, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8

    Начальная цена

    2 799 156,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 29

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4

    Начальная цена

    2 784 580,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 29

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4

    Начальная цена

    2 784 580,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 30

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Дата и время проведения

    27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8

    Начальная цена

    2 795 512,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

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