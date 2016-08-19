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Номер извещения
ГП509751
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества (квартир) Лот №31-60
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Контактный телефон
+7 495 719-31-14
Факс
+7 495 719-80-18
Адрес электронной почты
a.tregubov@gpi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трегубов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2
Начальная цена
3 664 549,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №78, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 98,2
Начальная цена
3 664 549,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №82, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 72,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №82, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 72,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №82, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 72,9Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №82, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 72,9Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №82, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 72,9Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №82, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 72,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №82, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 72,9
Начальная цена
2 766 359,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46
Начальная цена
1 997 182,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №83, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46
Начальная цена
1 997 182,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №84, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №84, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №84, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №84, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №84, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №84, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №84, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Начальная цена
2 001 523,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6
Начальная цена
2 791 868,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №85, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,6
Начальная цена
2 791 868,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №88, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №88, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №88, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №88, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №88, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №88, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №88, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Начальная цена
2 001 523,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2
Начальная цена
2 773 647,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №90, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,2
Начальная цена
2 773 647,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9
Начальная цена
1 992 840,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Начальная цена
2 001 523,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №92, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Начальная цена
2 001 523,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №93, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №93, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №93, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №93, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №93, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №93, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №93, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9
Начальная цена
2 799 156,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73
Начальная цена
2 782 393,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №94, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73
Начальная цена
2 782 393,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №96, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №96, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №96, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №96, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №96, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №96, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №96, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46
Начальная цена
1 997 182,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9
Начальная цена
2 802 801,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №97, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,9
Начальная цена
2 802 801,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №98, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №98, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №98, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №98, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №98, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №98, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №98, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3
Начальная цена
2 780 936,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9
Начальная цена
1 992 840,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №99, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 45,9
Начальная цена
1 992 840,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №101, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №101, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №101, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №101, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №101, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №101, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №101, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7
Начальная цена
2 795 512,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3
Начальная цена
2 780 936,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №102, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3
Начальная цена
2 780 936,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №103, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №103, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №103, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №103, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №103, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №103, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №103, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2
Начальная цена
2 005 865,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Начальная цена
2 001 523,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №104, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Начальная цена
2 001 523,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №105, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №105, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №105, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №105, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №105, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №105, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №105, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8
Начальная цена
2 799 156,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5
Начальная цена
2 788 224,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №106, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,5
Начальная цена
2 788 224,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №107, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №107, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №107, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №107, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №107, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №107, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №107, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46
Начальная цена
1 997 182,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Начальная цена
2 001 523,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №108, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,1
Начальная цена
2 001 523,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №109, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №109, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №109, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №109, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №109, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №109, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №109, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,7
Начальная цена
2 795 512,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3
Начальная цена
2 780 936,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №110, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,3
Начальная цена
2 780 936,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №111, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №111, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №111, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №111, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №111, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №111, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №111, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46
Начальная цена
1 997 182,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №112, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №112, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №112, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №112, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №112, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №112, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №112, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 46,2
Начальная цена
2 005 865,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №113, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №113, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №113, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №113, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №113, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №113, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №113, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8
Начальная цена
2 799 156,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4
Начальная цена
2 784 580,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №114, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,4
Начальная цена
2 784 580,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2015 10:00 GMT +323.10.2015 10:0023.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509751Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.10.2015 10:0026.10.2015 10:0026.10.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509751Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Дата и время проведения
27.10.2015 10:0027.10.2015 10:0027.10.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509751Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Подведение итогов не позднее
30.10.2015 18:0030.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
30.10.201530.10.2015 18:0030.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509751Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №117, расположенной в новом жилом комплексе «Новая Самара», по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 31 Общая площадь, кв.м.: 73,8
Начальная цена
2 795 512,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0