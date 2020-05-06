«Транспортирование остатков после сортировки с ООО Экоград на полигон МУП Коммунальный сервис» в 2020 году. 2100700001420000001

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 2100700001420000001 Уникальный номер закупки 2100700001420000001 Номер закупки Наименование закупки «Транспортирование остатков после сортировки с ООО Экоград на полигон МУП Коммунальный сервис» в 2020 году. 2100700001420000001 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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