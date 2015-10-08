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Номер извещения
ГП509792
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Попозиционная закупка алюминия, чугуна, лома и т.д. для нужд ООО "ВКМ-Сталь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430006, РЕСП МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, Ш АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, 22
Почтовый адрес
430006, РЕСП МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, Ш АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, 22
Контактный телефон
+7 987 681-37-63
Факс
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Адрес электронной почты
ilshat.nevlyutov@vkm.rmrail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Невлютов Ильшат Рамильевич
Место рассмотрения предложений
Саранск
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Попозиционная закупка алюминия, чугуна, лома и т.д. для нужд ООО "ВКМ-Сталь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2015 12:00 GMT +308.10.2015 12:0008.10.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509792Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка алюминия, чугуна, лома и т.д. для нужд ООО "ВКМ-Сталь" Саранск
Подведение итогов не позднее
08.10.2015 15:0008.10.2015 15:0008.10.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509792Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка алюминия, чугуна, лома и т.д. для нужд ООО "ВКМ-Сталь" Саранск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Попозиционная закупка алюминия, чугуна, лома и т.д. для нужд ООО "ВКМ-Сталь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВКМ-Сталь
Все закупки и тендеры ВКМ-Сталь
Адрес местонахождения
430006, РЕСП МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, Ш АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, 22
Отсутствуют
27
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 26
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.01
Кол-во: 10
Кол-во: 1.26
Кол-во: 0.74
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 700
Кол-во: 300
Кол-во: 11.5
Кол-во: 56
Кол-во: 26