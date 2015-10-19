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    Главная / Торги / Открытый аукцион по продаже имущества. 2501010161 , ЗАДВИЖКА ЗКЛ ДУ250 РУ6,3 МПА 30ЛС18НЖ С КОФ, компл

    Открытый аукцион по продаже имущества. 2501010161 , ЗАДВИЖКА ЗКЛ ДУ250 РУ6,3 МПА 30ЛС18НЖ С КОФ, компл

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.10.2015 17:0019.10.2015 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509686Дата и время окончания срока приема заявок 2501010161 , ЗАДВИЖКА ЗКЛ ДУ250 РУ6,3 МПА 30ЛС18НЖ С КОФ, компл - 23 пл.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП509686

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион по продаже имущества. 2501010161 , ЗАДВИЖКА ЗКЛ ДУ250 РУ6,3 МПА 30ЛС18НЖ С КОФ, компл

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Независимая нефтегазовая компания
    Все закупки и тендеры ННК

    Юридический адрес

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Почтовый адрес

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7677

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Pestov@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пестов Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги финансовые и страховые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    2501010161 , ЗАДВИЖКА ЗКЛ ДУ250 РУ6,3 МПА 30ЛС18НЖ С КОФ, компл - 23 пл.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.10.2015 17:00 GMT +319.10.2015 17:0019.10.2015 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509686Дата и время окончания срока приема заявок 2501010161 , ЗАДВИЖКА ЗКЛ ДУ250 РУ6,3 МПА 30ЛС18НЖ С КОФ, компл - 23 пл.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.10.2015 17:0020.10.2015 17:0020.10.2015 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509686Дата окончания срока рассмотрения заявок 2501010161 , ЗАДВИЖКА ЗКЛ ДУ250 РУ6,3 МПА 30ЛС18НЖ С КОФ, компл - 23 пл.Москва

    Дата и время проведения

    21.10.2015 12:0021.10.2015 12:0021.10.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509686Дата и время проведения 2501010161 , ЗАДВИЖКА ЗКЛ ДУ250 РУ6,3 МПА 30ЛС18НЖ С КОФ, компл - 23 пл.Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.10.2015 18:0023.10.2015 18:0023.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509686Подведение итогов не позднее 2501010161 , ЗАДВИЖКА ЗКЛ ДУ250 РУ6,3 МПА 30ЛС18НЖ С КОФ, компл - 23 пл.Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    23.10.201523.10.2015 18:0023.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509686Подведение итогов не позднее 2501010161 , ЗАДВИЖКА ЗКЛ ДУ250 РУ6,3 МПА 30ЛС18НЖ С КОФ, компл - 23 пл.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    2501010161 , ЗАДВИЖКА ЗКЛ ДУ250 РУ6,3 МПА 30ЛС18НЖ С КОФ, компл - 23 пл.

    Начальная цена

    356 462,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ННК
    Все закупки и тендеры ННК

    Адрес местонахождения

    123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "2501010161 , ЗАДВИЖКА ЗКЛ ДУ250 РУ6,3 МПА 30ЛС18НЖ С КОФ, компл - 23 пл."

    Кол-во: 0

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