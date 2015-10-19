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Номер извещения
ГП509683
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже имущества. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором AMI 560 L4A BSPH 3150 к Вт 6 кВ Ex px ll T3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Почтовый адрес
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7677
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
d.gorobtsova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пестов Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором AMI 560 L4A BSPH 3150 к Вт 6 кВ Ex px ll T3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.10.2015 17:00 GMT +319.10.2015 17:0019.10.2015 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП509683Дата и время окончания срока приема заявок Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором AMI 560 L4A BSPH 3150 к Вт 6 кВ Ex px ll T3Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.10.2015 17:0020.10.2015 17:0020.10.2015 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП509683Дата окончания срока рассмотрения заявок Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором AMI 560 L4A BSPH 3150 к Вт 6 кВ Ex px ll T3Москва
Дата и время проведения
22.10.2015 12:0022.10.2015 12:0022.10.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП509683Дата и время проведения Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором AMI 560 L4A BSPH 3150 к Вт 6 кВ Ex px ll T3Москва
Подведение итогов не позднее
23.10.2015 18:0023.10.2015 18:0023.10.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП509683Подведение итогов не позднее Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором AMI 560 L4A BSPH 3150 к Вт 6 кВ Ex px ll T3Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором AMI 560 L4A BSPH 3150 к Вт 6 кВ Ex px ll T3
Начальная цена
12 640 808,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
123100, Российская Федерация, Москва, 2-я Звенигородская ул., 2/1 с1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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