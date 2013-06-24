Продажа арматуры в прутках диаметром 14-32мм (для А500С), 14-16мм(для А600С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600С. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8-3519-24-01-76, 8-3519-24-02-86.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП306077 Уникальный номер закупки 007 Номер закупки Наименование закупки Продажа арматуры в прутках диаметром 14-32мм (для А500С), 14-16мм(для А600С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600С. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8-3519-24-01-76, 8-3519-24-02-86. Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Договор постаки

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru