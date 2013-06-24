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Номер извещения
ГП306075
Уникальный номер закупки
005
Наименование закупки
Продажа арматуры в прутках диаметром 14-32мм (для А500С), 14-16мм(для А600С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600С. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8-3519-24-01-76, 8-3519-24-02-86.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.06.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Почтовый адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Контактный телефон
+7 3519 24-01-76
Факс
--
Адрес электронной почты
dudarenko.kn@mmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титов Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Магнитогорск
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Арматура в прутках диаметром 14-32мм (для А500С), 14-16мм(для А600С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600С. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8-3519-24-01-76, 8-3519-24-02-86.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.06.2013 05:00 GMT +324.06.2013 05:0024.06.2013 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП306075Дата и время окончания срока приема заявок Арматура в прутках диаметром 14-32мм (для А500С), 14-16мм(для А600С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600С. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8-3519-24-01-76, 8-3519-24-02-86.Магнитогорск
Дата и время вскрытия заявок
24.06.2013 05:0024.06.2013 05:0024.06.2013 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП306075Дата и время вскрытия заявок Арматура в прутках диаметром 14-32мм (для А500С), 14-16мм(для А600С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600С. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8-3519-24-01-76, 8-3519-24-02-86.Магнитогорск
Подведение итогов не позднее
24.06.2013 21:5924.06.2013 21:5924.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП306075Подведение итогов не позднее Арматура в прутках диаметром 14-32мм (для А500С), 14-16мм(для А600С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600С. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8-3519-24-01-76, 8-3519-24-02-86.Магнитогорск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
24.06.201324.06.2013 21:5924.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП306075Подведение итогов не позднее Арматура в прутках диаметром 14-32мм (для А500С), 14-16мм(для А600С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600С. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8-3519-24-01-76, 8-3519-24-02-86.Магнитогорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматура в прутках диаметром 14-32мм (для А500С), 14-16мм(для А600С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600С. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8-3519-24-01-76, 8-3519-24-02-86.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
544 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка в Уральский регион в июле 2013 годаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Отсутствуют
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов