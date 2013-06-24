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Номер извещения
ГП306074
Уникальный номер закупки
004
Наименование закупки
Продажа арматуры в прутках диаметром 12мм (для А500С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600С. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8-3519-24-01-76, 8-3519-24-02-86.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
10.06.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Почтовый адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Контактный телефон
+7 3519 24-01-76
Факс
--
Адрес электронной почты
dudarenko.kn@mmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титов Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Магнитогорск
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Арматура в прутках диаметром 12мм (для А500С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600С
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.06.2013 05:00 GMT +324.06.2013 05:0024.06.2013 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП306074Дата и время окончания срока приема заявок Арматура в прутках диаметром 12мм (для А500С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600СМагнитогорск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.06.2013 21:5924.06.2013 21:5924.06.2013 21:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП306074Дата окончания срока рассмотрения заявок Арматура в прутках диаметром 12мм (для А500С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600СМагнитогорск
Дата и время проведения
24.06.2013 10:0024.06.2013 10:0024.06.2013 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП306074Дата и время проведения Арматура в прутках диаметром 12мм (для А500С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600СМагнитогорск
Подведение итогов не позднее
24.06.2013 21:5924.06.2013 21:5924.06.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП306074Подведение итогов не позднее Арматура в прутках диаметром 12мм (для А500С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600СМагнитогорск
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматура в прутках диаметром 12мм (для А500С) произведенная по СТО АСЧМ 7-93 класса А500С, А600С
Начальная цена
12 318 444,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
544 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка в Уральский регион в июле 2013 годаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Отсутствуют
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 544