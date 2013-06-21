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    Главная / Торги / Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2013 16:0021.06.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300365174Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31300365174

    Уникальный номер закупки

    272

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.06.2013 18:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Протокол продления

    Документация на проведение закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    labereza@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береза Лидия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.06.201324.06.2013 23:5924.06.2013 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31300365174Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Подведение итогов не позднее

    24.06.2013 23:5924.06.2013 23:5924.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300365174Подведение итогов не позднее Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.06.201324.06.2013 23:5924.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300365174Подведение итогов не позднее Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

    Начальная цена

    109 646,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Вольная, д. 30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора документации на проведение закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33

    ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ, ЧАСОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь давления, манометр электронный, помпа пневматическая, переходный штуцер, блок клапанный"

    Кол-во: 5

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