Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31300365174 Уникальный номер закупки 272 Номер закупки Наименование закупки Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА

Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ Юридический адрес 107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1, Почтовый адрес 107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1 Контактный телефон +7 495 366-76-11 Факс +7 495 366-76-11 Адрес электронной почты labereza@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Береза Лидия Александровна Место рассмотрения предложений г. Москва, ул. Вольная, д. 30 Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Изделия готовые прочие Ключевые слова:

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