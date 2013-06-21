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Номер извещения
31300365174
Уникальный номер закупки
272
Наименование закупки
Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.06.2013 18:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
labereza@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береза Лидия Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Вольная, д. 30
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Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.06.201324.06.2013 23:5924.06.2013 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31300365174Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Подведение итогов не позднее
24.06.2013 23:5924.06.2013 23:5924.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300365174Подведение итогов не позднее Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.06.201324.06.2013 23:5924.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300365174Подведение итогов не позднее Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вспомогательного оборудования, для введения в эксплуатацию настольного генератора влажности на принципе 2 (двух) давлений и преобразователей влажности и температуры для нужд ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ"
Начальная цена
109 646,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Вольная, д. 30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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