Благоустройство дворовой территории МКД по адресу Щекино, ул. Ленина, д 60. Ремонт дворового проезда. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году. 0366200035621005652

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0366200035621005652 Уникальный номер закупки 0366200035621005652 Номер закупки Наименование закупки Благоустройство дворовой территории МКД по адресу Щекино, ул. Ленина, д 60. Ремонт дворового проезда. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году. 0366200035621005652 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК"

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