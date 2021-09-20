Оказание услуг по обеспечению участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в соревновательных мероприятиях за пределами Санкт – Петербурга и Ленинградской области с учетом затрат на организацию питания, проживание, и оформление проездных билетов для отделений «Самбо», «Фехтования», «Дзюдо», «Бокс», «Вольная борьба» СПб ГБУ СШОР «КШВСМ» в 2021 году 0372200059021000041

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0372200059021000041 Уникальный номер закупки 0372200059021000041 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по обеспечению участия занимающихся государственных бюджетных учреждений в соревновательных мероприятиях за пределами Санкт – Петербурга и Ленинградской области с учетом затрат на организацию питания, проживание, и оформление проездных билетов для отделений «Самбо», «Фехтования», «Дзюдо», «Бокс», «Вольная борьба» СПб ГБУ СШОР «КШВСМ» в 2021 году 0372200059021000041 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме (449-ФЗ) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "КОМПЛЕКСНАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА"

Все закупки и тендеры СПБ ГБУ СШОР "КШВСМ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru