отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование текущей деятельности предприятия, реконструкцию и расширение объектов коммунальной инфраструктуры города, на расчеты за потребленные энергоресурсы в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей для нужд ОАО "АКС"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП306026 Уникальный номер закупки 159 Номер закупки Наименование закупки отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование текущей деятельности предприятия, реконструкцию и расширение объектов коммунальной инфраструктуры города, на расчеты за потребленные энергоресурсы в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей для нужд ОАО "АКС" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Амурские коммунальные системы

Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы Юридический адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Почтовый адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Контактный телефон +7 4162 22-07-31 Факс +7 4162 22-07-37 Адрес электронной почты n.dadonova@amurcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Дадонова Наталья Борисовна Место рассмотрения предложений Благовещенск Закупки и тендеры Амурская область Закупки и тендеры Услуги по предоставлению кредитов прочие Ключевые слова:

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