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    Главная / Торги / отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование текущей деятельности предприятия, реконструкцию и расширение объектов коммунальной инфраструктуры города, на расчеты за потребленные энергоресурсы в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей для нужд ОАО "АКС"

    отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование текущей деятельности предприятия, реконструкцию и расширение объектов коммунальной инфраструктуры города, на расчеты за потребленные энергоресурсы в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей для нужд ОАО "АКС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2013 02:0020.06.2013 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП306026Дата и время окончания срока приема заявок отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование текущей деятельности предприятия, реконструкцию и расширение объектов коммунальной инфраструктуры города, на расчеты за потребленные энергоресурсы в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей для нужд ОАО "АКС"БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП306026

    Уникальный номер закупки

    159

    Номер закупки

    Наименование закупки

    отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование текущей деятельности предприятия, реконструкцию и расширение объектов коммунальной инфраструктуры города, на расчеты за потребленные энергоресурсы в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей для нужд ОАО "АКС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2013 18:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    документация о запросе предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Амурские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +7 4162 22-07-31

    Факс

    +7 4162 22-07-37

    Адрес электронной почты

    n.dadonova@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дадонова Наталья Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Закупки и тендеры Услуги по предоставлению кредитов прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование текущей деятельности предприятия, реконструкцию и расширение объектов коммунальной инфраструктуры города, на расчеты за потребленные энергоресурсы в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей для нужд ОАО "АКС"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2013 02:00 GMT +320.06.2013 02:0020.06.2013 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП306026Дата и время окончания срока приема заявок отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование текущей деятельности предприятия, реконструкцию и расширение объектов коммунальной инфраструктуры города, на расчеты за потребленные энергоресурсы в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей для нужд ОАО "АКС"Благовещенск

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2013 02:0020.06.2013 02:0020.06.2013 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП306026Дата и время вскрытия заявок отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование текущей деятельности предприятия, реконструкцию и расширение объектов коммунальной инфраструктуры города, на расчеты за потребленные энергоресурсы в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей для нужд ОАО "АКС"Благовещенск

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2013 17:5921.06.2013 17:5921.06.2013 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП306026Подведение итогов не позднее отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование текущей деятельности предприятия, реконструкцию и расширение объектов коммунальной инфраструктуры города, на расчеты за потребленные энергоресурсы в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей для нужд ОАО "АКС"Благовещенск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    21.06.201321.06.2013 17:5921.06.2013 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП306026Подведение итогов не позднее отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование текущей деятельности предприятия, реконструкцию и расширение объектов коммунальной инфраструктуры города, на расчеты за потребленные энергоресурсы в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей для нужд ОАО "АКС"Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование текущей деятельности предприятия, реконструкцию и расширение объектов коммунальной инфраструктуры города, на расчеты за потребленные энергоресурсы в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей для нужд ОАО "АКС"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    200 000 000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО «Амурские коммунальные системы»; 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская, 296Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о запросе предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Амурские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    6510000

    Услуги по денежному посредничеству

    Классификатор ОКВЭД2

    65.22

    Предоставление кредита

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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