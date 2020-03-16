Открытый конкурс №22 в электронной форме на право заключения договора подряда на разработку проектной документации на замену кабельной линии КЛ-6кВ фидера 6 от ПС "МИС" до РНС-4 на участке пересечения с железнодорожной веткой "Жигулевское Море – Химзаводская", для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008964594 Уникальный номер закупки Номер закупки 22 Наименование закупки Открытый конкурс №22 в электронной форме на право заключения договора подряда на разработку проектной документации на замену кабельной линии КЛ-6кВ фидера 6 от ПС "МИС" до РНС-4 на участке пересечения с железнодорожной веткой "Жигулевское Море – Химзаводская", для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы Юридический адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Почтовый адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Контактный телефон +7 8482 55-13-76 Факс +7 8482 55-13-67 Адрес электронной почты soldatov_vn@volcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Солдатов Владимир Николаевич Место рассмотрения предложений Тольятти Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

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