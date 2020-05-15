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Наименование процедуры
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Калининградская область, г. Санкт-Петербург)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Шиллера, зд. 3, помещ. 4
Номер извещения
ГП015066
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Калининградская область, г. Санкт-Петербург)
Начальная цена
311.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
42886.90
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 14:42 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.05.2020 09:00
Дата и время проведения
20.05.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
137,90 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
50786.9
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Минников Иван Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 609-52-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Калининградская область, г. Санкт-Петербург)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Мира, д. 2, литера В
Номер извещения
ГП015066
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Калининградская область, г. Санкт-Петербург)
Начальная цена
27.48
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
12104.94
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 14:42 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.05.2020 09:00
Дата и время проведения
20.05.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
440,50 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
20004.94
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Минников Иван Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 609-52-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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