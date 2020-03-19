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    Главная / Торги / Поставка систем передачи данных для общедомовых узлов учета холодной воды с тахометрическими приборами учета в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Поставка систем передачи данных для общедомовых узлов учета холодной воды с тахометрическими приборами учета в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964378Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем передачи данных для общедомовых узлов учета холодной воды с тахометрическими приборами учета в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008964378

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    46/2020

    Наименование закупки

    Поставка систем передачи данных для общедомовых узлов учета холодной воды с тахометрическими приборами учета в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    06.03.2020 14:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    13-3_Протокол_№_13-3_от_31_марта_2020_Омск.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка систем передачи данных для общедомовых узлов учета холодной воды с тахометрическими приборами учета в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 11:00 GMT +319.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964378Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем передачи данных для общедомовых узлов учета холодной воды с тахометрическими приборами учета в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 11:0019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008964378Дата и время вскрытия заявок Поставка систем передачи данных для общедомовых узлов учета холодной воды с тахометрическими приборами учета в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 17:0010.04.2020 17:0010.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964378Подведение итогов не позднее Поставка систем передачи данных для общедомовых узлов учета холодной воды с тахометрическими приборами учета в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 17:0010.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964378Подведение итогов не позднее Поставка систем передачи данных для общедомовых узлов учета холодной воды с тахометрическими приборами учета в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка систем передачи данных для общедомовых узлов учета холодной воды с тахометрическими приборами учета в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    232 343,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет (оплата) по договору за оказанные им услуги будет осуществляться в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    26.30.23

    Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.29

    Производство прочих телефонных аппаратов, устройств и аппаратуры для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных се тях)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/621640/name/5e8ed9e981cbc7.26222762

    09.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка систем передачи данных для общедомовых узлов учета холодной воды с тахометрическими приборами учета"

    Кол-во: 40.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    30.08.2020 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
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