Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, то расчет (оплата) по договору за оказанные им услуги будет осуществляться в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352).