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    Главная / Торги / Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом

    Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015069Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015069

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    02-0054-20

    Наименование закупки

    Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация № 02-0054-20 от 12.03.2020

    Изменения в документации (12.03.2020)

    Извещение № 02-0054-20 (24.03.2020)

    Протокол_подведения_итогов_№_02-0054-20_от_24.03.2020_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-81

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Креймер Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 09:00 GMT +318.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015069Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015069Дата и время вскрытия заявок Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2020 13:0024.03.2020 13:0024.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015069Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 13:0024.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015069Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом

    Начальная цена

    2 940 760,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611155/name/5e79deb8267820.40596441

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом"

    Кол-во:

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