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Номер извещения
ГП015069
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-81
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Креймер Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 09:00 GMT +318.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015069Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015069Дата и время вскрытия заявок Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Подведение итогов не позднее
24.03.2020 13:0024.03.2020 13:0024.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015069Подведение итогов не позднее Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по перевозке трубной продукции автомобильным транспортом
Начальная цена
2 940 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
49.41
Документация лота
Кол-во:
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