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    Главная / Торги / заключение договора на поставку дверей стальных квартирных на два строительных объектов:63-21, 63 микрорайон Набережные Челны; ​63-23, 63 микрорайон Набережные Челны.

    заключение договора на поставку дверей стальных квартирных на два строительных объектов:63-21, 63 микрорайон Набережные Челны; ​63-23, 63 микрорайон Набережные Челны.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 11:3013.03.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015062Дата и время окончания срока приема заявок заключение договора на поставку дверей стальных квартирных на два строительных объектов:63-21, 63 микрорайон Набережные Челны; ​63-23, 63 микрорайон Набережные Челны.Набережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015062

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    заключение договора на поставку дверей стальных квартирных на два строительных объектов:63-21, 63 микрорайон Набережные Челны; ​63-23, 63 микрорайон Набережные Челны.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тех. характеристика

    заявка 63-21

    заявка 63-23

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМКОР СТРОЙ
    Все закупки и тендеры ДОМКОР СТРОЙ

    Юридический адрес

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209

    Почтовый адрес

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209

    Контактный телефон

    +7 965 626-00-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.yamaliev@domkor.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямалиев Ильнар Фаязович

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку дверей стальных квартирных на два строительных объектов:63-21, 63 микрорайон Набережные Челны; ​63-23, 63 микрорайон Набережные Челны.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 11:30 GMT +313.03.2020 11:3013.03.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015062Дата и время окончания срока приема заявок заключение договора на поставку дверей стальных квартирных на два строительных объектов:63-21, 63 микрорайон Набережные Челны; ​63-23, 63 микрорайон Набережные Челны.Набережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 11:3013.03.2020 11:3013.03.2020 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015062Дата и время вскрытия заявок заключение договора на поставку дверей стальных квартирных на два строительных объектов:63-21, 63 микрорайон Набережные Челны; ​63-23, 63 микрорайон Набережные Челны.Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 12:3013.03.2020 12:3013.03.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015062Подведение итогов не позднее заключение договора на поставку дверей стальных квартирных на два строительных объектов:63-21, 63 микрорайон Набережные Челны; ​63-23, 63 микрорайон Набережные Челны.Набережные Челны

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 12:3013.03.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015062Подведение итогов не позднее заключение договора на поставку дверей стальных квартирных на два строительных объектов:63-21, 63 микрорайон Набережные Челны; ​63-23, 63 микрорайон Набережные Челны.Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку дверей стальных квартирных на два строительных объектов:63-21, 63 микрорайон Набережные Челны; ​63-23, 63 микрорайон Набережные Челны.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОМКОР СТРОЙ
    Все закупки и тендеры ДОМКОР СТРОЙ

    Адрес местонахождения

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209

    Классификатор ОКПД2

    25.12.10.000

    Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "заключение договора на поставку дверей стальных квартирных на два строительных объектов:63-21, 63 микрорайон Набережные Челны; ​63-23, 63 микрорайон Набережные Челны."

    Кол-во: 1

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