Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Без предоплаты. Расчет производится в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 документации о закупке. Для участников являющихся СМСП, сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней, с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 документации о закупке