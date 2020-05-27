Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Имущество расположено в Западном административном округе г. Москвы, имеет хорошую транспортную доступность (6,5 км. от ТТК, 8 км. от МКАД), в 300 м. от станции метро Проспект Вернадского и 500 м. от парка 50-летия Октября Здание является деловым центром многофункционального назначения класса «В» с коридорно-кабинетной планировкой, имеет внутренний двор и парковку