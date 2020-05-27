www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества. Выставляемое на продажу имущество. Часть административного здания площадью 20106,9 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1, и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м. Собственник: ПАО «Газпром»
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1
Номер извещения
ГП015057
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Часть административного здания площадью 20106,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1., и право аренды земельного участка (кадастровый номер 77:07:13007:002) площадью 7 567,0 кв. м
Начальная цена с НДС
1 869 060 000.00
Цена отсечения с НДС
845 666 544.00
Начальная цена
1869060000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
10-03-2020 12:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.05.2020 18:00
Дата и время проведения
29.05.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Имущество расположено в Западном административном округе г. Москвы, имеет хорошую транспортную доступность (6,5 км. от ТТК, 8 км. от МКАД), в 300 м. от станции метро Проспект Вернадского и 500 м. от парка 50-летия Октября Здание является деловым центром многофункционального назначения класса «В» с коридорно-кабинетной планировкой, имеет внутренний двор и парковку
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
50007900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться у Организатора торгов по дополнительному запросу
Обременения (ограничения)
Договор аренды на земельный участок под объектом продлен с 23.04.2019, при отсутствии возражений со стороны арендодателя, на тех же условиях (для целей проектирования и строительства (реконструкции) объекта капитального строительства) на неопределенный срок
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.