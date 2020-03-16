Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка с момента заключения договора по 30.09.2020 г. по заявкам заказчика в течение 3-х рабочих дней со дня подачи заявки. Безналичный расчет, аванс не предусмотрен. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки партии товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней.