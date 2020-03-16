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Номер извещения
32008964322
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
18-ЗК/2020 На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.03.2020 14:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23
Почтовый адрес
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23
Контактный телефон
+7 831 422-84-14
Факс
+7 831 433-56-90
Адрес электронной почты
zakupki@oblstomat.ru
Ф.И.О. контактного лица
Школа Мария Вадимовна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород, ул. Володарского, 56
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964322Подведение итогов не позднее На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП»Нижний Новгород, ул. Володарского, 56
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку приспособлений и вспомогательных материалов для терапии, для хирургии и инструментов стоматологических для нужд ГАУЗ НО «ОСП»
Начальная цена
2 035 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6871 ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По адресам структурных подразделений ГАУЗ НО «ОСП» указанным в Приложении №3.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУЗ НО ОСП
Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП
Адрес местонахождения
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23
32.50.2
32.50
Документация лота
Кол-во: 6871.00000
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