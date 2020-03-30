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Номер извещения
ГП015053
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Колесные пары 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш), ВБСТ.001.00.01.000 нового формирования.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.03.2020 13:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309540, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЛ-КА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОЕЗД М-4 (СТАНЦИЯ КОТЕЛ П, 6,
Почтовый адрес
309500, Область Белгородская, Город Старый Оскол, Станция Котел промузел, Площадка Строительная проезд М-4, 6
Контактный телефон
+7 4725 46-93-15
Факс
+7 4725 46-93-15
Адрес электронной почты
vkm20@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Немихин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Старый Оскол
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Настоящий Договор определяет взаимоотношения Сторон при поставке колёсных пар грузовых вагонов 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш) нового формирования, изготовленных по ТУ 3183-017-69205164-2018 «Колесная пара 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш)-ВБСТ.001.00.01.000. Технические условия.» с буксовыми узлами (далее – Товар), в соответствии с требованиями ГОСТ 4835-2013.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.03.2020 16:00 GMT +330.03.2020 16:0030.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015053Дата и время окончания срока приема заявок Настоящий Договор определяет взаимоотношения Сторон при поставке колёсных пар грузовых вагонов 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш) нового формирования, изготовленных по ТУ 3183-017-69205164-2018 «Колесная пара 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш)-ВБСТ.001.00.01.000. Технические условия.» с буксовыми узлами (далее – Товар), в соответствии с требованиями ГОСТ 4835-2013.Старый Оскол
Дата и время вскрытия заявок
30.03.2020 16:0030.03.2020 16:0030.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015053Дата и время вскрытия заявок Настоящий Договор определяет взаимоотношения Сторон при поставке колёсных пар грузовых вагонов 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш) нового формирования, изготовленных по ТУ 3183-017-69205164-2018 «Колесная пара 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш)-ВБСТ.001.00.01.000. Технические условия.» с буксовыми узлами (далее – Товар), в соответствии с требованиями ГОСТ 4835-2013.Старый Оскол
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
31.03.202031.03.2020 16:0031.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015053Подведение итогов не позднее Настоящий Договор определяет взаимоотношения Сторон при поставке колёсных пар грузовых вагонов 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш) нового формирования, изготовленных по ТУ 3183-017-69205164-2018 «Колесная пара 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш)-ВБСТ.001.00.01.000. Технические условия.» с буксовыми узлами (далее – Товар), в соответствии с требованиями ГОСТ 4835-2013.Старый Оскол
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Настоящий Договор определяет взаимоотношения Сторон при поставке колёсных пар грузовых вагонов 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш) нового формирования, изготовленных по ТУ 3183-017-69205164-2018 «Колесная пара 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш)-ВБСТ.001.00.01.000. Технические условия.» с буксовыми узлами (далее – Товар), в соответствии с требованиями ГОСТ 4835-2013.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
309500, Область Белгородская, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка Строительная, проезд М-4, №6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
309540, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЛ-КА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОЕЗД М-4 (СТАНЦИЯ КОТЕЛ П, 6,
309500, Область Белгородская, Город Старый Оскол, Станция Котел промузел, Площадка Строительная проезд М-4, 6
30.20.40.143
25.62
Документация лота
Кол-во: 100
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