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    Главная / Торги / Колесные пары 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш), ВБСТ.001.00.01.000 нового формирования.

    Колесные пары 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш), ВБСТ.001.00.01.000 нового формирования.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.03.2020 16:0030.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015053Дата и время окончания срока приема заявок Настоящий Договор определяет взаимоотношения Сторон при поставке колёсных пар грузовых вагонов 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш) нового формирования, изготовленных по ТУ 3183-017-69205164-2018 «Колесная пара 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш)-ВБСТ.001.00.01.000. Технические условия.» с буксовыми узлами (далее – Товар), в соответствии с требованиями ГОСТ 4835-2013.Старый ОсколПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015053

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Колесные пары 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш), ВБСТ.001.00.01.000 нового формирования.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.03.2020 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВАГОННО-КОЛЕСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
    Все закупки и тендеры ВКМ

    Юридический адрес

    309540, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЛ-КА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОЕЗД М-4 (СТАНЦИЯ КОТЕЛ П, 6,

    Почтовый адрес

    309500, Область Белгородская, Город Старый Оскол, Станция Котел промузел, Площадка Строительная проезд М-4, 6

    Контактный телефон

    +7 4725 46-93-15

    Факс

    +7 4725 46-93-15

    Адрес электронной почты

    vkm20@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немихин Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Старый Оскол

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Настоящий Договор определяет взаимоотношения Сторон при поставке колёсных пар грузовых вагонов 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш) нового формирования, изготовленных по ТУ 3183-017-69205164-2018 «Колесная пара 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш)-ВБСТ.001.00.01.000. Технические условия.» с буксовыми узлами (далее – Товар), в соответствии с требованиями ГОСТ 4835-2013.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.03.2020 16:00 GMT +330.03.2020 16:0030.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015053Дата и время окончания срока приема заявок Настоящий Договор определяет взаимоотношения Сторон при поставке колёсных пар грузовых вагонов 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш) нового формирования, изготовленных по ТУ 3183-017-69205164-2018 «Колесная пара 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш)-ВБСТ.001.00.01.000. Технические условия.» с буксовыми узлами (далее – Товар), в соответствии с требованиями ГОСТ 4835-2013.Старый Оскол

    Дата и время вскрытия заявок

    30.03.2020 16:0030.03.2020 16:0030.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015053Дата и время вскрытия заявок Настоящий Договор определяет взаимоотношения Сторон при поставке колёсных пар грузовых вагонов 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш) нового формирования, изготовленных по ТУ 3183-017-69205164-2018 «Колесная пара 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш)-ВБСТ.001.00.01.000. Технические условия.» с буксовыми узлами (далее – Товар), в соответствии с требованиями ГОСТ 4835-2013.Старый Оскол

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 16:0031.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015053Подведение итогов не позднее Настоящий Договор определяет взаимоотношения Сторон при поставке колёсных пар грузовых вагонов 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш) нового формирования, изготовленных по ТУ 3183-017-69205164-2018 «Колесная пара 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш)-ВБСТ.001.00.01.000. Технические условия.» с буксовыми узлами (далее – Товар), в соответствии с требованиями ГОСТ 4835-2013.Старый Оскол

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Настоящий Договор определяет взаимоотношения Сторон при поставке колёсных пар грузовых вагонов 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш) нового формирования, изготовленных по ТУ 3183-017-69205164-2018 «Колесная пара 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш)-ВБСТ.001.00.01.000. Технические условия.» с буксовыми узлами (далее – Товар), в соответствии с требованиями ГОСТ 4835-2013.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    100

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    309500, Область Белгородская, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка Строительная, проезд М-4, №6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 %
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВКМ
    Все закупки и тендеры ВКМ

    Адрес местонахождения

    309540, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЛ-КА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОЕЗД М-4 (СТАНЦИЯ КОТЕЛ П, 6,

    309500, Область Белгородская, Город Старый Оскол, Станция Котел промузел, Площадка Строительная проезд М-4, 6

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.143

    Комплектующие (запасные части) железнодорожных грузовых вагонов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    25.62

    Обработка металлических изделий механическая

    Документация лота

    Образцы форм и документов

    23.03.2020

    Проект договора

    23.03.2020

    Информационное извещение

    23.03.2020

    Документация

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесная пара 957-Г-230,5-ГОСТ 4835-2013(РУ1Ш) ВБСТ.001.00.01.000"

    Кол-во: 100

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