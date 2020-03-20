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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку: 1. Комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH DS 6E50N1– 1шт.; 2. Автоматическая установка умягчения непрерывного действия HYDROTECH SDС 3072-М2СIDM; 3. Ионообменная смола "Bestion"- 1000л для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

    Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку: 1. Комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH DS 6E50N1– 1шт.; 2. Автоматическая установка умягчения непрерывного действия HYDROTECH SDС 3072-М2СIDM; 3. Ионообменная смола "Bestion"- 1000л для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964204Дата и время окончания срока приема заявок Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора Поставка: 1. Комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH DS 6E50N - 1шт. 2. Автоматическая установка умягчения непрерывного действия HYDROTECH SDС 3072-М2СIDM - 1шт. с ионообменной смолой для нужд ООО "КАРТЭК" в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства ПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008964204

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку: 1. Комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH DS 6E50N1– 1шт.; 2. Автоматическая установка умягчения непрерывного действия HYDROTECH SDС 3072-М2СIDM; 3. Ионообменная смола "Bestion"- 1000л для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 13:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация HYDROTECH

    Приложение_1.1._(Условия_заключения_договора).xls

    Протокол_№_3_от_03.04.20г.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРТЭК
    Все закупки и тендеры КАРТЭК

    Юридический адрес

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, завод "Авангард"проходная, д. 1, офис 4

    Почтовый адрес

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, 26

    Контактный телефон

    +7 8142 59-28-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    snabzhenie@cartec.net.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анохов Арсений Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора Поставка: 1. Комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH DS 6E50N - 1шт. 2. Автоматическая установка умягчения непрерывного действия HYDROTECH SDС 3072-М2СIDM - 1шт. с ионообменной смолой для нужд ООО "КАРТЭК" в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 23:5903.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964204Подведение итогов не позднее Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора Поставка: 1. Комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH DS 6E50N - 1шт. 2. Автоматическая установка умягчения непрерывного действия HYDROTECH SDС 3072-М2СIDM - 1шт. с ионообменной смолой для нужд ООО "КАРТЭК" в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Петрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора Поставка: 1. Комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH DS 6E50N - 1шт. 2. Автоматическая установка умягчения непрерывного действия HYDROTECH SDС 3072-М2СIDM - 1шт. с ионообменной смолой для нужд ООО "КАРТЭК" в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

    Начальная цена

    565 286,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH DS 6E50N1– 1шт.; 2. Автоматическая установка умягчения непрерывного действия HYDROTECH SDС 3072-М2СIDM; 3. Ионообменная смола "Bestion"- 1000л

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    185034, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, территория склада котельной завода «Авангард», находящейся в ведение ООО «КАРТЭК».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель выплачивает Поставщику авансовый платеж в размере 20% от Цены Договора. Авансовый платеж производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора при условии предоставления Поставщиком не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до наступления указанного срока оригинала счета на соответствующий авансовый платеж с приложением оригинала банковской гарантии возврата аванса, предусмотренной п. 12.1. Договора. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком указанных документов срок оплаты аванса увеличивается соразмерно просрочке предоставления документов. Поставщик в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса предоставит Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса. Окончательный расчет по Договору осуществляется Покупателем после подписания Акта приема-передачи Товара и товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры. Счет на оплату должен быть выставлен Поставщиком не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи и товарной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КАРТЭК
    Все закупки и тендеры КАРТЭК

    Адрес местонахождения

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, завод "Авангард"проходная, д. 1, офис 4

    185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, 26

    Классификатор ОКПД2

    25.30.12.112

    Оборудование водоочистки для энергетических установок

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/618025/name/5e8721feca9a70.31827406

    03.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 4.00000

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