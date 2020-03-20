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Номер извещения
32008964204
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку: 1. Комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH DS 6E50N1– 1шт.; 2. Автоматическая установка умягчения непрерывного действия HYDROTECH SDС 3072-М2СIDM; 3. Ионообменная смола "Bestion"- 1000л для нужд ООО «КАРТЭК» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.03.2020 13:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, завод "Авангард"проходная, д. 1, офис 4
Почтовый адрес
185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, 26
Контактный телефон
+7 8142 59-28-56
Факс
Адрес электронной почты
snabzhenie@cartec.net.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анохов Арсений Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора Поставка: 1. Комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH DS 6E50N - 1шт. 2. Автоматическая установка умягчения непрерывного действия HYDROTECH SDС 3072-М2СIDM - 1шт. с ионообменной смолой для нужд ООО "КАРТЭК" в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.202003.04.2020 23:5903.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964204Подведение итогов не позднее Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора Поставка: 1. Комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH DS 6E50N - 1шт. 2. Автоматическая установка умягчения непрерывного действия HYDROTECH SDС 3072-М2СIDM - 1шт. с ионообменной смолой для нужд ООО "КАРТЭК" в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Петрозаводск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора Поставка: 1. Комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH DS 6E50N - 1шт. 2. Автоматическая установка умягчения непрерывного действия HYDROTECH SDС 3072-М2СIDM - 1шт. с ионообменной смолой для нужд ООО "КАРТЭК" в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Начальная цена
565 286,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Комплекс пропорционального дозирования HYDROTECH DS 6E50N1– 1шт.; 2. Автоматическая установка умягчения непрерывного действия HYDROTECH SDС 3072-М2СIDM; 3. Ионообменная смола "Bestion"- 1000л
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
185034, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, территория склада котельной завода «Авангард», находящейся в ведение ООО «КАРТЭК».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, завод "Авангард"проходная, д. 1, офис 4
185034, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Онежской флотилии, 26
25.30.12.112
25.99
Документация лота
Кол-во: 4.00000
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