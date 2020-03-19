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Номер извещения
32008964425
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту сварочного оборудования для сварки полиэтиленового газопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,
Почтовый адрес
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4
Контактный телефон
+7 812 405-40-05
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-lenobl.ru
Ф.И.О. контактного лица
Харичева Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонту сварочного оборудования для сварки полиэтиленового газопровода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 10:00 GMT +319.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964425Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту сварочного оборудования для сварки полиэтиленового газопроводаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008964425Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ремонту сварочного оборудования для сварки полиэтиленового газопроводаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
24.03.2020 17:0024.03.2020 17:0024.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964425Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту сварочного оборудования для сварки полиэтиленового газопроводаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту сварочного оборудования для сварки полиэтиленового газопровода
Начальная цена
373 017,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4
71.20
71.20
Документация лота
Кол-во:
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