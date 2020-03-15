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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП015051
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
продление соглашения Microsoft EAS
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 343 270-12-11
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
Afedosov@urbo.su
Ф.И.О. контактного лица
Федосов Артём Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продление соглашения Microsoft EAS
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.03.2020 16:00 GMT +315.03.2020 16:0015.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015051Дата и время окончания срока приема заявок продление соглашения Microsoft EAS Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.03.2020 16:0015.03.2020 16:0015.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015051Дата и время вскрытия заявок продление соглашения Microsoft EAS Москва
Подведение итогов не позднее
19.05.2020 18:0019.05.2020 18:0019.05.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015051Подведение итогов не позднее продление соглашения Microsoft EAS Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продление соглашения Microsoft EAS
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
58.29.50.000
J
Документация лота
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