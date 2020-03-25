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    Главная / Торги / Оказание услуг по аттестации сварочного оборудования

    Оказание услуг по аттестации сварочного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2020 10:0025.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964420Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аттестации сварочного оборудованияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008964420

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по аттестации сварочного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 14:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_№329872_(в_редакции_1).rar

    Протокол_№329872-2_от_26.03.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    Почтовый адрес

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Контактный телефон

    +7 812 405-40-05

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-lenobl.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харичева Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по аттестации сварочного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.03.2020 10:00 GMT +325.03.2020 10:0025.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964420Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аттестации сварочного оборудованияСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    25.03.2020 10:0025.03.2020 10:0025.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008964420Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аттестации сварочного оборудованияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2020 17:0030.03.2020 17:0030.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964420Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аттестации сварочного оборудованияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 17:0030.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964420Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аттестации сварочного оборудованияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по аттестации сварочного оборудования

    Начальная цена

    492 372,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/615332/name/5e7de0023e8cc4.50342113

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во:

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