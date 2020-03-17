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Номер извещения
32008964394
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому обследованию централизованных систем водоснабжения и водоотведения Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти для ООО «Волжские коммунальные системы» Номер закупки РКСМ-1011
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.03.2020 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32
Факс
--
Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
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Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 13:00 GMT +317.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964394Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти.Центральный
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 13:0017.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008964394Дата и время вскрытия заявок Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти.Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти.
Начальная цена
3 833 333,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.ТольяттиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ
Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ
Адрес местонахождения
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
71.12
71.12.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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