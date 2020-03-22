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    Главная / Торги / приобретение металлургической заготовки

    приобретение металлургической заготовки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2020 16:0022.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015047Дата и время окончания срока приема заявок приобретение металлургической заготовкиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015047

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    13-03-20

    Наименование закупки

    приобретение металлургической заготовки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 13:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    лот

    ГП015047_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 343 270-10-00 доб. 22757

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    sCherepkov@uralmash-ngo.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепков Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение металлургической заготовки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.03.2020 16:00 GMT +322.03.2020 16:0022.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015047Дата и время окончания срока приема заявок приобретение металлургической заготовкиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    22.03.2020 16:0022.03.2020 16:0022.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015047Дата и время вскрытия заявок приобретение металлургической заготовкиМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2020 18:0023.06.2020 18:0023.06.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015047Подведение итогов не позднее приобретение металлургической заготовкиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.202023.06.2020 18:0023.06.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015047Подведение итогов не позднее приобретение металлургической заготовкиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение металлургической заготовки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно предложения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    24.10.23.190

    Полуфабрикаты прочие из прочих легированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/622576/name/5e90303b9ef0b2.55406735

    10.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "металлургическая заготовка"

    Кол-во:

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