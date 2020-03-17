Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Тендер № 31-Т-2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"

    Тендер № 31-Т-2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 21:0017.03.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015046Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"Новый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015046

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    31-Т-2020

    Наименование закупки

    Тендер № 31-Т-2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 13:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документы по тендеру

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3430

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барабаш Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 21:00 GMT +317.03.2020 21:0017.03.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015046Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 21:0017.03.2020 21:0017.03.2020 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015046Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2020 16:0024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015046Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"Новый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015046Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    72

    Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка""

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить