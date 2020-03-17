www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП015046
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер № 31-Т-2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3430
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барабаш Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 21:00 GMT +317.03.2020 21:0017.03.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015046Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 21:0017.03.2020 21:0017.03.2020 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015046Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
24.03.2020 16:0024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015046Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
24.03.202024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015046Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.