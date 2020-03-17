Тендер № 31-Т-2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП015046 Уникальный номер закупки Номер закупки 31-Т-2020 Наименование закупки Тендер № 31-Т-2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка"; Выполнение работ по строительству объекта "Строительство и содержание подъездных автодорог № 1 и № 2 к карьеру строительных материалов "Карьер грунта № 54""; Выполнение работ по разработке карьера грунта "Карьеры грунта Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ". Карьер грунта № 54. Корректировка" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Документация процедуры Документы по тендеру

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Арктическая газовая компания

Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ Юридический адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6 Почтовый адрес 629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9 Контактный телефон +7 34949 3-50-00 доб. 3430 Факс +7 34949 3-50-10 Адрес электронной почты Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru Ф.И.О. контактного лица Барабаш Наталья Николаевна Место рассмотрения предложений Новый Уренгой Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru