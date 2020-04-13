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Номер извещения
ГП015045
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый отбор организации, способной выполнить работы по разработке видеороликов для ПАО «Газпром нефть»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.03.2020 13:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 2990
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миронова Бронислава Алексеевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка трёх видеороликов
Дата и время окончания срока приема заявок
13.04.2020 11:00 GMT +313.04.2020 11:0013.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015045Дата и время окончания срока приема заявок Разработка трёх видеороликовСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка трёх видеороликов
Официальный сайт, на котором размещена документация
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