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Номер извещения
ГП015043
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной осуществить поставку сертификатов на техническую поддержку от производителя программных продуктов Citrix для ПАО «Газпром нефть»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.03.2020 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 2647
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирилочкина Александра Константиновна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сертификатов на техническую поддержку от производителя программных продуктов Citrix для ПАО
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 16:00 GMT +318.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015043Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сертификатов на техническую поддержку от производителя программных продуктов Citrix для ПАОСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка сертификатов на техническую поддержку от производителя программных продуктов Citrix для ПАО
Официальный сайт, на котором размещена документация
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