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Номер извещения
ГП015064
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Внедрение системы «Налоговый мониторинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.03.2020 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Почтовый адрес
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
Контактный телефон
+7 495 231-16-97
Факс
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Адрес электронной почты
SV_GONCHAROVA@rigla.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончарова Светлана Витальевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Внедрение системы «Налоговый мониторинг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 18:00 GMT +319.03.2020 18:0019.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015064Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение системы «Налоговый мониторинг»Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 23:5930.04.2020 23:5930.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015064Подведение итогов не позднее Внедрение системы «Налоговый мониторинг»Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Внедрение системы «Налоговый мониторинг»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Рамочный договор сроком на 1 год с дальнейшей пролонгацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1
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Документация лота
Кол-во: 1
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