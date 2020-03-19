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    Главная / Торги / Внедрение системы «Налоговый мониторинг»

    Внедрение системы «Налоговый мониторинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 18:0019.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015064Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение системы «Налоговый мониторинг»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015064

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Внедрение системы «Налоговый мониторинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.03.2020 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    ГП015064_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ригла
    Все закупки и тендеры Ригла

    Юридический адрес

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Почтовый адрес

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 231-16-97

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    SV_GONCHAROVA@rigla.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Светлана Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Внедрение системы «Налоговый мониторинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 18:00 GMT +319.03.2020 18:0019.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015064Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение системы «Налоговый мониторинг»Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 23:5930.04.2020 23:5930.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015064Подведение итогов не позднее Внедрение системы «Налоговый мониторинг»Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 23:5930.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015064Подведение итогов не позднее Внедрение системы «Налоговый мониторинг»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Внедрение системы «Налоговый мониторинг»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Рамочный договор сроком на 1 год с дальнейшей пролонгацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Ригла»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ригла
    Все закупки и тендеры Ригла

    Адрес местонахождения

    115201, Российская Федерация, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Список документов для проверки юридического лица

    06.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/688006/name/5f0f1f7663a725.32959311

    15.07.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Внедрение системы «Налоговый мониторинг»"

    Кол-во: 1

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