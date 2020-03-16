Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предусмотрен аванс; 1.Покупатель, на основании выставляемого Поставщиком счета, уплачивает Поставщику аванс в размере 50% от стоимости Товара, подлежащего поставке (п.5.1. Договора) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня предоставления Покупателю оригинала безотзывной банковской гарантии (гарантии, обеспечивающей возврат аванса). Банковская гарантия должна быть выдана на сумму выплаченного аванса на срок исполнения обязательств плюс 60 дней. Банковская гарантия предоставляется Покупателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 2. Оплата в размере 50% от стоимости фактически поставленной партии Товара, производится Покупателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, на склад Покупателя и предоставления следующих документов: - товарной накладной по форме ТОРГ-12; - счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст.169 НК РФ; - счета Поставщика; - паспорта качества на поставленный Товар, сертификата соответствия от завода-изготовителя.; 1. Срок поставки всего объема Товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение №1): не позднее 15.07.2020.; Срок поставки всего объема Товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение №1): не позднее 15.07.2020.