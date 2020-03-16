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    Главная / Торги / Поставка шкафов ШРС-спец.-32 в цех 38 корпус 9

    Поставка шкафов ШРС-спец.-32 в цех 38 корпус 9

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 06:0016.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964203Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов ШРС-спец.-32 в цех 38 корпус 9ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008964203

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    112/64-А

    Наименование закупки

    Поставка шкафов ШРС-спец.-32 в цех 38 корпус 9

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 13:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Извещение

    Закупочная документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-58-32

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипович Светлана Романовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шкафов ШРС-спец.-32 в цех 38 корпус 9

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 16:0031.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964203Подведение итогов не позднее Поставка шкафов ШРС-спец.-32 в цех 38 корпус 9Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафов ШРС-спец.-32 в цех 38 корпус 9

    Начальная цена

    8 918 504,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    89 185,04 (сумма блокируется)

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    50

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    21 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предусмотрен аванс; 1.Покупатель, на основании выставляемого Поставщиком счета, уплачивает Поставщику аванс в размере 50% от стоимости Товара, подлежащего поставке (п.5.1. Договора) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня предоставления Покупателю оригинала безотзывной банковской гарантии (гарантии, обеспечивающей возврат аванса). Банковская гарантия должна быть выдана на сумму выплаченного аванса на срок исполнения обязательств плюс 60 дней. Банковская гарантия предоставляется Покупателю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 2. Оплата в размере 50% от стоимости фактически поставленной партии Товара, производится Покупателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, на склад Покупателя и предоставления следующих документов: - товарной накладной по форме ТОРГ-12; - счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст.169 НК РФ; - счета Поставщика; - паспорта качества на поставленный Товар, сертификата соответствия от завода-изготовителя.; 1. Срок поставки всего объема Товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение №1): не позднее 15.07.2020.; Срок поставки всего объема Товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение №1): не позднее 15.07.2020.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    27.12.31.000

    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф ШРС-спец.-32 УХЛ 4 (модель 001) производства ООО "Завод Псковэлектрощит""

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Шкаф ШРС-спец.-32 УХЛ 4 (ШУГ-1 (ПСЧ-50)) производства ООО "Завод Псковэлектрощит""

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Шкаф ШРС-спец.-32 УХЛ 4 (ШУГ-2 (ПСЧ-100)) производства ООО "Завод Псковэлектрощит""

    Кол-во: 2

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