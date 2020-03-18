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    Главная / Торги / Поставка воздушных баллонов для нужд ОАО «Аэропорт Анапа».

    Поставка воздушных баллонов для нужд ОАО «Аэропорт Анапа».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963815Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воздушных баллонов для нужд ОАО «Аэропорт Анапа».353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008963815

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка воздушных баллонов для нужд ОАО «Аэропорт Анапа».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 13:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_268.doc

    ЗД_ЗК_СМП_268.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-10-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Shelepova@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелепова А.А. Не

    Место рассмотрения предложений

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка воздушных баллонов для нужд ОАО «Аэропорт Анапа».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 16:0015.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963815Подведение итогов не позднее Поставка воздушных баллонов для нужд ОАО «Аэропорт Анапа».353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воздушных баллонов для нужд ОАО «Аэропорт Анапа».

    Начальная цена

    274 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    28.29.22

    Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609893/name/5e788443cf0e58.86740867

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Поставка воздушных баллонов для нужд ОАО «Аэропорт Анапа»."

    Кол-во:

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