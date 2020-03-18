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    Главная / Торги / Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

    Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963895Дата и время окончания срока приема заявок Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008963895

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1365

    Наименование закупки

    Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.03.2020 13:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК_1365.docx

    Документация ЗК_1365

    Проект договора Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т_1365

    Разбивка цен_1365

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
    Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус

    Юридический адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1

    Почтовый адрес

    410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1

    Контактный телефон

    +7 8452 69-31-25

    Факс

    +7 8452 69-28-32

    Адрес электронной почты

    korpus_ouz@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бут Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 08:00 GMT +318.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963895Дата и время окончания срока приема заявок Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 08:0018.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008963895Дата и время вскрытия заявок Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963895Подведение итогов не позднее Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

    Начальная цена

    247 492,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сведения указаны в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
    Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус

    Адрес местонахождения

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1

    410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.64.120

    Прокат сортовой горячекатаный, горячетянутый или экструдированный прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/605428/name/5e7205ac510836.47568116

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 924.00000

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