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    Главная / Торги / Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением ПАО "СЗ"

    Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением ПАО "СЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015039Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением ПАО "СЗ"КрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015039

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением ПАО "СЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 12:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    ГП935692_Оказание_услуг_по_контролю_физических_факторов__вредных_веществ_в_возду.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением ПАО "СЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2020 16:00 GMT +327.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015039Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением ПАО "СЗ"Красноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2020 16:0027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015039Дата и время вскрытия заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением ПАО "СЗ"Красноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2020 16:0003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015039Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением ПАО "СЗ"Красноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015039Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением ПАО "СЗ"Красноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением ПАО "СЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением ПАО "СЗ"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту выполненных работ в течении 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.190

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.12

    Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

    Документация лота

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    23.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/685718/name/5f0c63b5a67c82.60806279

    13.07.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением ПАО "СЗ""

    Кол-во:

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