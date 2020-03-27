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    Главная / Торги / Строительно-монтажные работы по прокладке сети канализации по адресу: г. Киров, район перекрестка ул. Тимирязева / пер. 3-го Опытного

    Строительно-монтажные работы по прокладке сети канализации по адресу: г. Киров, район перекрестка ул. Тимирязева / пер. 3-го Опытного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964149Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы по прокладке сети канализации по адресу: г. Киров, район перекрестка ул. Тимирязева / пер. 3-го Опытного, в 2020 гКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008964149

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ККС-2020-001

    Наименование закупки

    Строительно-монтажные работы по прокладке сети канализации по адресу: г. Киров, район перекрестка ул. Тимирязева / пер. 3-го Опытного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация ККС-2020-001

    Извещение ККС-2020-001

    Извещение_о_конкурсе_изменения_ККС-001_СМР.docx.pdf

    Протокол_ККС-2020-001_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Кировские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Кировские коммунальные системы

    Юридический адрес

    610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21

    Почтовый адрес

    610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21

    Контактный телефон

    +7 919 525-33-82

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    BuldakovaLS@kcs.kirov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Булдакова Любовь Не

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительно-монтажные работы по прокладке сети канализации по адресу: г. Киров, район перекрестка ул. Тимирязева / пер. 3-го Опытного, в 2020 г

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 14:0013.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964149Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы по прокладке сети канализации по адресу: г. Киров, район перекрестка ул. Тимирязева / пер. 3-го Опытного, в 2020 гКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительно-монтажные работы по прокладке сети канализации по адресу: г. Киров, район перекрестка ул. Тимирязева / пер. 3-го Опытного, в 2020 г

    Начальная цена

    2 451 694,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    610002, г. КировРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: сумма, указанная в каждом отдельном акте о приемке выполненных работ (справке о стоимости выполненных работ) разбивается на три равные части, при этом первая часть (1/3) платежа уплачивается Заказчиком в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания такого акта, вторая часть (1/3) платежа уплачивается в течение 30 (Тридцати) дней с момента истечения срока уплаты первой части платежа, третья часть (1/3) платежа уплачивается в течение 30 (Тридцати) дней с момента истечения срока уплаты второй части платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Кировские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Кировские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Кировские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.110

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Конкурсная документация ККС-2020-001

    27.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/626477/name/5e970b3b3b1e05.37151955

    15.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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