Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: сумма, указанная в каждом отдельном акте о приемке выполненных работ (справке о стоимости выполненных работ) разбивается на три равные части, при этом первая часть (1/3) платежа уплачивается Заказчиком в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания такого акта, вторая часть (1/3) платежа уплачивается в течение 30 (Тридцати) дней с момента истечения срока уплаты первой части платежа, третья часть (1/3) платежа уплачивается в течение 30 (Тридцати) дней с момента истечения срока уплаты второй части платежа