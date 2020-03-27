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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008964149
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительно-монтажные работы по прокладке сети канализации по адресу: г. Киров, район перекрестка ул. Тимирязева / пер. 3-го Опытного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.03.2020 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
Почтовый адрес
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
Контактный телефон
+7 919 525-33-82
Факс
--
Адрес электронной почты
BuldakovaLS@kcs.kirov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булдакова Любовь Не
Место рассмотрения предложений
Киров
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительно-монтажные работы по прокладке сети канализации по адресу: г. Киров, район перекрестка ул. Тимирязева / пер. 3-го Опытного, в 2020 г
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительно-монтажные работы по прокладке сети канализации по адресу: г. Киров, район перекрестка ул. Тимирязева / пер. 3-го Опытного, в 2020 г
Начальная цена
2 451 694,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
610002, г. КировРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО Кировские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Кировские коммунальные системы
Адрес местонахождения
610002, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Водопроводная, 21
42.21.22.110
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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