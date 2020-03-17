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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников.

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963758Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008963758

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.03.2020 12:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_об_итогах_закупки_РПЗ_389_-_на_сайт.pdf

    Извещение

    Раздел 8 документации о закупке

    Раздел 9 документации о закупке

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-82-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.dergacheva@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Калашникова Екатерина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 11:00 GMT +317.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963758Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 11:0017.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008963758Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 11:0024.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963758Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников

    Начальная цена

    492 391,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом 9 документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 9 документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 8 документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10.110

    Услуги консультативные, предоставляемые врачами общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/605303/name/5e71fa62648090.88121929

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 1.00000

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