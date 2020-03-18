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Номер извещения
ГП015033
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бейсболок, футболок с логотипом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 12:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-68
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72elf@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каримова Лилиана Фанильевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бейсболок, футболок с логотипом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 15:30 GMT +318.03.2020 15:3018.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015033Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бейсболок, футболок с логотипомСалават
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 07:0019.03.2020 07:0019.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015033Дата и время вскрытия заявок Поставка бейсболок, футболок с логотипомСалават
Подведение итогов не позднее
06.05.2020 12:0006.05.2020 12:0006.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015033Подведение итогов не позднее Поставка бейсболок, футболок с логотипомСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бейсболок, футболок с логотипом
Начальная цена
2 562 834,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
47.78
47.78
Документация лота
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