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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку титановых слитков ВТ20 для нужд ООО "УМЗ"

    Запрос ценовых котировок на поставку титановых слитков ВТ20 для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015030Дата и время окончания срока приема заявок Титановые слитки из сплава ВТ20 ф 560-760 мм, ГОСТ 19807-91, 4 тн ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015030

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку титановых слитков ВТ20 для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.03.2020 12:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Перечень обязательных документов для участия в процедуре

    Протокол_ГП015030_от_12.03.2020_ВТ20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-88-82

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    ign@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ишмухаметова Гульнара Навилловна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Титановые слитки из сплава ВТ20 ф 560-760 мм, ГОСТ 19807-91, 4 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 08:00 GMT +312.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015030Дата и время окончания срока приема заявок Титановые слитки из сплава ВТ20 ф 560-760 мм, ГОСТ 19807-91, 4 тн Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 08:0012.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015030Дата и время вскрытия заявок Титановые слитки из сплава ВТ20 ф 560-760 мм, ГОСТ 19807-91, 4 тн Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 14:3031.03.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015030Подведение итогов не позднее Титановые слитки из сплава ВТ20 ф 560-760 мм, ГОСТ 19807-91, 4 тн Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Титановые слитки из сплава ВТ20 ф 560-760 мм, ГОСТ 19807-91, 4 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4,0 т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара: до 22 мая 2020г. Все расходы по доставке включены в стоимость товара. Условия оплаты товара: 100% по факту поставки товара в течение 60 календарных дней.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    24.45.30.181

    Титан необработанный

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598048/name/5e69fc19648603.72652735

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Титановые слитки из сплава ВТ20 ф 560-760 мм"

    Кол-во: 4

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