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Номер извещения
ГП015030
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку титановых слитков ВТ20 для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.03.2020 12:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-88-82
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ign@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ишмухаметова Гульнара Навилловна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Титановые слитки из сплава ВТ20 ф 560-760 мм, ГОСТ 19807-91, 4 тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 08:00 GMT +312.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015030Дата и время окончания срока приема заявок Титановые слитки из сплава ВТ20 ф 560-760 мм, ГОСТ 19807-91, 4 тн Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 08:0012.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015030Дата и время вскрытия заявок Титановые слитки из сплава ВТ20 ф 560-760 мм, ГОСТ 19807-91, 4 тн Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Титановые слитки из сплава ВТ20 ф 560-760 мм, ГОСТ 19807-91, 4 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4,0 т.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
24.45.30.181
24
Документация лота
Кол-во: 4
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