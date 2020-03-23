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    Главная / Торги / Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001"

    Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963574Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001" Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008963574

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.03.2020 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    48_Протокол_итоги.pdf

    48_Протокол_итоги.docx

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»
    Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Контактный телефон

    +7 812 748-63-08

    Факс

    +7 812 748-63-08

    Адрес электронной почты

    zakupki@ksrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тютерев Антон Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 10:00 GMT +323.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963574Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001" Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008963574Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001" Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.03.2020 23:0024.03.2020 23:0024.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963574Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001" Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 23:0024.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963574Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001" Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001"

    Начальная цена

    2 073 471,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП Крыловский государственный научный центр
    Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Классификатор ОКПД2

    24.10.22

    Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613464/name/5e7c7765be8418.68077367

    26.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613465/name/5e7c7768aa2598.24861302

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 4.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Лоты:
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    Регион:
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