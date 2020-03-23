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Номер извещения
32008963574
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Контактный телефон
+7 812 748-63-08
Факс
+7 812 748-63-08
Адрес электронной почты
zakupki@ksrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тютерев Антон Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 10:00 GMT +323.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963574Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001" Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008963574Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001" Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
24.03.2020 23:0024.03.2020 23:0024.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963574Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001" Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка закладных деталей для изделия "вилка основная ВО ЛКБИ.434622.001"
Начальная цена
2 073 471,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП Крыловский государственный научный центр
Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
24.10.22
24.10
Документация лота
Кол-во: 4.00000
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