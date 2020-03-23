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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008963610
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка приборов Атрис-1 или эквивалента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.03.2020 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Контактный телефон
+7 495 988-21-55 доб. 1748
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@npk-spp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никульчикова К. А.
Место рассмотрения предложений
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прибор Атрис-1 или эквивалент
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прибор Атрис-1 или эквивалент
Начальная цена
52 369 750,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
262 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
26.51.53.150
26.51
Документация лота
Кол-во: 12.00000
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