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    Главная / Торги / Поставка воздушной вертикальной тепловой завесы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб».

    Поставка воздушной вертикальной тепловой завесы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.04.2020 11:0013.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015031Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воздушной вертикальной тепловой завесы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г.Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015031

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    101/МКК-20

    Наименование закупки

    Поставка воздушной вертикальной тепловой завесы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    06.03.2020 12:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    08. Проект договора

    03. ТЗ тепловая завеса

    Приложение 1 к Заявке Предложение о цене

    1.Документация_101_тепловая_завеса_продление_-_2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка воздушной вертикальной тепловой завесы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.04.2020 11:00 GMT +313.04.2020 11:0013.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015031Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воздушной вертикальной тепловой завесы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г.Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    14.04.2020 10:0014.04.2020 10:0014.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015031Дата и время вскрытия заявок Поставка воздушной вертикальной тепловой завесы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г.Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 10:0016.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015031Подведение итогов не позднее Поставка воздушной вертикальной тепловой завесы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г.Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воздушной вертикальной тепловой завесы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Начальная цена

    97 277,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90.9

    Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка воздушной вертикальной тепловой завесы для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»"

    Кол-во: 1.00

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