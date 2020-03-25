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    Главная / Торги / Поставка запорной арматуры. Попозиционнная закупка.

    Поставка запорной арматуры. Попозиционнная закупка.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015028Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015028

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорной арматуры. Попозиционнная закупка.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.03.2020 12:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Реквизиты Мечел-Кокс

    Договор поставки снабжение 2019+ приложение Система контроля

    ЧОВ-38 ГП015028 Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-70

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    o.chandylova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чандылова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно!

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.03.2020 12:00 GMT +325.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015028Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    16.04.2020 12:0016.04.2020 12:0016.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015028Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.202016.04.2020 12:0016.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015028Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорной арматуры. Попозиционная закупка. Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно!

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция (товар) поставляется в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: в течение 30 дней с момента подписания договорных отношений (с правом досрочной поставки).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО "Мечел-Кокс", г.Челябинск, промзона ПАО "ЧМК". Базис поставки: DDP (Инкотермс 2010).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - не менее 60 дней с даты поставки. Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой продукции до пункта назначения. 2. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ 3. По всем вопросам касательно данной закупки и предоставлению документов, в том числе для консультаций по вопросам регистрации на площадке, различных способов и порядка подачи предложений обращаться к ответственному организатору закупки; 4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – наличие сертификатов, подтверждающих качество и происхождение товара; 5. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – подгрузка коммерческого предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 6. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 45 календарных дней от даты окончания приема предложений; 7. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается), протоколы разногласий не принимаются; 8. Одновременно с подачей предложения обязательно предоставление документов, указанных в пункте 5.2 закупочной документации прилагаемой к данному запросу предложений; 9. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не подпадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса цен/предложений приглашение к участию вместе с документацией по запросу является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора закупочной процедуры; заявка на участие в запросе является офертой потенциального Участника запроса цен/предложений. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по его результатам; 10. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактное лицо: Мартынов Виталий Владимирович, тел.: +7 (351) 725-59-03, эл. почта: sos-mc@mechel.ru
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВЕНТИЛЬ 15С65НЖ ДУ25 РУ16 ГОСТ 54808-11"

    Кол-во: 22

    "Позиция 2"

    "ВЕНТИЛЬ 15С65НЖ ДУ50 РУ16 ГОСТ 54808-11"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ100 РУ16 ГОСТ 9544-93"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ150 РУ16 ГОСТ 9544-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ150 РУ16 В КОМПЛЕКТЕ С ФЛАНЦАМИ ГОСТ 9544-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ300 РУ10 КЛИНОВАЯ ГОСТ 9544-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ350 РУ10 КЛИНОВАЯ ГОСТ 9544-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ЛИТАЯ ДУ100РУ16 30С41НЖ ЗКЛ2 С ОТВ.ФЛ. ГОСТ 9544-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "КРАН 11Ч8БК ДУ50 РУ10 САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ГОСТ 9544-93"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "ОТВОД 108Х5 90ГРАД СТ20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Отвод 159х6 90ГРАД СТ 20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "ОТВОД 219Х8 90ГРАД СТ20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "ОТВОД 57х3 90ГРАД СТ20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 44

    "Позиция 14"

    "ОТВОД 89Х5 45ГРАД СТ10 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "ФЛАНЕЦ 1-100-16 СТ3 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Фланец ду100 ру10 ст20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 82

    "Позиция 17"

    "Фланец ду150 ру10 ст20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 22

    "Позиция 18"

    "ФЛАНЕЦ Ду200х10 Ру10 Ст20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "ФЛАНЕЦ ду25 ру16 СТ3 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 64

    "Позиция 20"

    "ФЛАНЕЦ Ду300х10 Ру10 Ст20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 24

    "Позиция 21"

    "ФЛАНЕЦ Ду350х10 Ру10 Ст20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 16

    "Позиция 22"

    "ФЛАНЕЦ ду50 ру16 СТ20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 92

    "Позиция 23"

    "ФЛАНЕЦ ду80 ру16 СТ20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 28

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