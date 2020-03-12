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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку титановых слитков ВТ1-0 для нужд ООО "УМЗ"

    Запрос ценовых котировок на поставку титановых слитков ВТ1-0 для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015026Дата и время окончания срока приема заявок Титановые слитки из сплава ВТ1-0 ф 560-800 мм, ГОСТ 19807-91, 6 тн ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015026

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку титановых слитков ВТ1-0 для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.03.2020 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень обязательных документов для участия в процедуре

    извещение

    Протокол_ГП015026_от_12.03.2020_ВТ1-0.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-88-82

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    ign@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ишмухаметова Гульнара Навилловна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Титановые слитки из сплава ВТ1-0 ф 560-800 мм, ГОСТ 19807-91, 6 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 08:00 GMT +312.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015026Дата и время окончания срока приема заявок Титановые слитки из сплава ВТ1-0 ф 560-800 мм, ГОСТ 19807-91, 6 тн Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 08:0012.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015026Дата и время вскрытия заявок Титановые слитки из сплава ВТ1-0 ф 560-800 мм, ГОСТ 19807-91, 6 тн Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 14:3031.03.2020 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015026Подведение итогов не позднее Титановые слитки из сплава ВТ1-0 ф 560-800 мм, ГОСТ 19807-91, 6 тн Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Титановые слитки из сплава ВТ1-0 ф 560-800 мм, ГОСТ 19807-91, 6 тн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    6,0 т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара: до 22 мая 2020г. Все расходы по доставке включены в стоимость товара. Условия оплаты товара: 100% по факту поставки товара в течение 60 календарных дней.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    24.45.30.181

    Титан необработанный

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598054/name/5e69fc6888d9b1.83340364

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Титановые слитки из сплава ВТ1-0 ф 560-800 мм"

    Кол-во: 6

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