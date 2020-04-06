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    Главная / Торги / Публичное предложение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи запасных частей для газоперекачивающих агрегатов (414 позиций - 4 лота). Лот 2:113 позиций. Собственник: ООО «Газпром ПХГ»

    Публичное предложение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи запасных частей для газоперекачивающих агрегатов (414 позиций - 4 лота). Лот 2:113 позиций. Собственник: ООО «Газпром ПХГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.04.2020 15:0006.04.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015019Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2: 113 позиций, указанных в приложении 2 к извещению.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Публичное предложение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи запасных частей для газоперекачивающих агрегатов (414 позиций - 4 лота). Лот 2:113 позиций. Собственник: ООО «Газпром ПХГ»

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Санкт-Петербург

    Номер извещения

    ГП015019

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 2: 113 позиций, указанных в приложении 2 к извещению.

    Начальная цена

    11285052.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    1128505.20

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 11:55 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    07.04.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    1136405.2

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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