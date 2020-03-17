www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП015016
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение антивирусного программного обеспечения (ПО) для почтовых серверов MS Exchange (лицензирование)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.03.2020 11:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3126
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение антивирусного программного обеспечения (ПО) для почтовых серверов MS Exchange (лицензирование)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 14:00 GMT +317.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015016Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение антивирусного программного обеспечения (ПО) для почтовых серверов MS Exchange (лицензирование)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 14:0017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП015016Дата и время вскрытия заявок Приобретение антивирусного программного обеспечения (ПО) для почтовых серверов MS Exchange (лицензирование)Колпино
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 14:0031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015016Подведение итогов не позднее Приобретение антивирусного программного обеспечения (ПО) для почтовых серверов MS Exchange (лицензирование)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение антивирусного программного обеспечения (ПО) для почтовых серверов MS Exchange (лицензирование)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
62
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.