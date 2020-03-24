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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по ремонту транспортного средства Mercedes-Benz S500 4 Matic, VIN № WDD2211861A121207, 2007 года выпуска

    Выполнение комплекса работ по ремонту транспортного средства Mercedes-Benz S500 4 Matic, VIN № WDD2211861A121207, 2007 года выпуска

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963065Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по ремонту транспортного средства Mercedes-Benz S500 4 Matic, VIN № WDD2211861A121207, 2007 года выпускаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008963065

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по ремонту транспортного средства Mercedes-Benz S500 4 Matic, VIN № WDD2211861A121207, 2007 года выпуска

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой отбор

    Дата публикации

    06.03.2020 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_152-20.pdf

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по ремонту транспортного средства Mercedes-Benz S500 4 Matic, VIN № WDD2211861A121207, 2007 года выпуска

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.03.2020 10:00 GMT +324.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963065Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по ремонту транспортного средства Mercedes-Benz S500 4 Matic, VIN № WDD2211861A121207, 2007 года выпускаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.03.2020 10:0024.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008963065Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по ремонту транспортного средства Mercedes-Benz S500 4 Matic, VIN № WDD2211861A121207, 2007 года выпускаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963065Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по ремонту транспортного средства Mercedes-Benz S500 4 Matic, VIN № WDD2211861A121207, 2007 года выпускаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по ремонту транспортного средства Mercedes-Benz S500 4 Matic, VIN № WDD2211861A121207, 2007 года выпуска

    Начальная цена

    252 079,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Выполнение работ по ремонту транспортного средства осуществляются по адресу ИсполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, выставления счета, который оформляется Исполнителем на основании подписанного сторонами Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    45.20.1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    33.17

    Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616391/name/5e81a2cb162842.20521485

    30.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования"

    Кол-во:

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