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Номер извещения
ГП015012
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по тех. обслуживанию воздушно-тепловых завес
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.03.2020 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Почтовый адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Контактный телефон
987-402-3855 доб.
Факс
+7 84374 5-26-41
Адрес электронной почты
yulia.naumova@daimler.com
Ф.И.О. контактного лица
Наумова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по тех. обслуживанию воздушно-тепловых завес
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 12:00 GMT +313.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015012Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по тех. обслуживанию воздушно-тепловых завесНабережные Челны
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015012Подведение итогов не позднее Оказание услуг по тех. обслуживанию воздушно-тепловых завесНабережные Челны
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по тех. обслуживанию воздушно-тепловых завес
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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