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Номер извещения
32008963004
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой отбор
Дата публикации
06.03.2020 11:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.03.2020 10:00 GMT +324.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963004Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судовСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.03.2020 10:0024.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008963004Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судовСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судов
Начальная цена
32 340 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1100
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Пулковское ш., д. 41, лит. ЗИ, Санкт-Петербург, 196140Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
38.22.29.000
38.22
Документация лота
Кол-во: 1100.00000
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