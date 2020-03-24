Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судов

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата услуг производится Заказчиком в соответствии со счетом, выставленном на основании согласованного Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Для субъектов малого/среднего предпринимательства оплата оказанных услуг производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.