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    Главная / Торги / Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судов

    Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963004Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судовСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008963004

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой отбор

    Дата публикации

    06.03.2020 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Извещение об изменении

    ПКК_153.2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.03.2020 10:00 GMT +324.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963004Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судовСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.03.2020 10:0024.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008963004Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судовСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963004Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судовСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обращению с отходами, образующимися при противообледенительной обработке воздушных судов

    Начальная цена

    32 340 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1100

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Пулковское ш., д. 41, лит. ЗИ, Санкт-Петербург, 196140Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата услуг производится Заказчиком в соответствии со счетом, выставленном на основании согласованного Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Для субъектов малого/среднего предпринимательства оплата оказанных услуг производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    38.22.29.000

    Услуги по утилизации прочих опасных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.22

    Обработка и утилизация опасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/618037/name/5e872333b7f214.41025658

    03.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка и утилизация опасных отходов"

    Кол-во: 1100.00000

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